В одном из дворов Горрощи обнаружили труп 33-летнего рязанца

7 мая в Горроще обнаружили тело 33-летнего местного жителя, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

В настоящее время Железнодорожным МСО проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

К настоящему времени известна личность мужчины и предварительные причины смерти.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, как рано утром 4 мая в Лесопарке обнаружили абсолютное голый труп пожилой женщины (читать подробнее с фото).

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