Михайлов вслед за Рязанью войдет в Золотое кольцо России. На фото михайловский чиновник Владимир Сидоров (слева) и министр культуры Виталий Попов.

В скором времени в большое «Золотое кольцо России» от Рязанской области войдет не только Рязань, но и Михайлов. Об этом заявил глава Михайловского района Владимир Сидоров со ссылкой на министра культуры региона Виталия Попова.

«Наш любимый город станет одной из значимых частей планируемых туристических макрорегионов. Виталий Юрьевич пригласил нас к участию в региональном проекте «Нарядная губерния»», - поделился сельский чиновник.

В настоящее время на автомобильной трассе Р-132 «Золотое кольцо» (обход города Михайлова) продолжаются ремонтные работы. Планируется отремонтировать пятикилометровый участок, а также путепровод (читать подробнее).

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