Многодетные мусульманские семьи Рязани получат мясо от турецкого посольства. Фото: Духовное управление мусульман Рязанской области.

Ряд многодетных мусульманских семей Рязани смогут получить мясо турецкого вакфа, сообщает Духовное управление мусульман региона. Вакф – это имущество, переданное на религиозные или благотворительные цели, как правило – недвижимое.

«Приятной неожиданностью стала передача мяса, привезенного из Москвы в молельный дом города Рязани в Дягилево. Это проект, осуществляемый на протяжении уже нескольких лет совместно с посольством Турции в Москве и международным департаментом Духовного управления мусульман России. Теперь и ряд нуждающихся и многодетных семей Рязани получат эту помощь, если на то есть воля Аллаха», - говорится в сообщении.

До конца священного для всех мусульман месяца Рамадан осталось четыре дня, после которых начнет праздник разговения – Ураза байрам.

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