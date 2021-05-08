Рязанцев 9 мая ждет дождливая и ветреная погода

В воскресенье, 9 мая, в Рязани и области ожидается облачная погода. Ночью возможны дожди, местами грозы.

Днем, по данным синоптиков, местами в Рязани кратковременные дожди. Ветер южный, с переходом на северо-западный. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +4…+9°С, днем +9…+14°С.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, гидрологическая обстановка в регионе в норме, опасных гидрологических явлений не наблюдается. Всего на территории Рязанской области подтоплен один участок дороги вблизи поселка Сенин-Пчельник Ермишинского района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!