Рокотянская: Авиация внесла огромный вклад в борьбу с фашистскими захватчиками

Фото: Рязанская городская дума.

На площадке перед бюстом Героя Советского Союза Александра Васильевича Белякова прошло торжественное мероприятие «Фестиваль Победы», посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащих 43-го Центра боевого применения и переучивания летного состава и жителей микрорайона Дягилево с наступающим Днем Победы поздравили главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, представители общественных организаций ветеранов и Рязанской епархии.

- Авиация внесла огромный вклад в борьбу с фашистскими захватчиками. Летчики ковали победу в небе, стояли на страже воздушных рубежей страны. Мы гордимся нашим прославленным земляком, Героем Советского Союза, генерал-лейтенантом авиации Александром Васильевичем Беляковым. Мы должны воспитывать детей на таких примерах, рассказывать подрастающему поколению о подвигах великих предков, - сказала Юлия Рокотянская.

Александр Беляков – штурман знаменитого чкаловского экипажа. В годы Великой Отечественной войны руководил Рязанской высшей школой штурманов ВВС. Весной 1945 года принимал участие в Берлинской операции в должности главного штурмана 16-й воздушной армии. В память о легендарном летчике участники мероприятия возложили Гирлянду Воинской Славы и цветы к бюсту Белякова.

Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Также гости возложили цветы к памятнику, установленному на территории военного городка в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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