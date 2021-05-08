Рязанский заключенный выманил у шести женщин 19 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинение в отношении заключенного рязанской колонии, который более трех лет обманывал женщин.

Следствие установило, что мужчина по телефону знакомился с женщинами. В процессе общения он говорил им, что готов к более близким отношениям, чтобы в будущем создать семью. Мужчина честно признавался, что отбывает наказание, а для решения вопроса об УДО нужны деньги.

Женщины, тоже, видимо, мечтавшие о создании семьи, переводили заключенному крупные суммы, которые сиделец тратил на свое усмотрение.

Всего мужчина похитил у шести женщин более 19 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве Скопинского районного суда.

Ранее мы рассказывали, как рязанский заключенный, не выходя из колонии, добыл 30 млн рублей. Но сделал это незаконным способом - с помощью телефонного мошенничества (подробнее).

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