Необходимо, чтобы ветераны понимали, что они нужны, о них помнят

Эвелина Волкова.

9 мая – священный для каждого из нас день. Это день памяти великого подвига наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в смертельной схватке с фашистскими захватчиками. 76 лет назад под красным знаменем была завоевана Великая Победа советского народа над фашистской Германией. Плечом к плечу сражались и гибли за наше будущее граждане Советского Союза, выдержавшие тяжелейшие испытания, отстоявшие свободу и независимость Отчизны.

По уже сложившейся доброй традиции депутаты-коммунисты Рязанской городской Думы Эвелина Волкова, Денис Милюков и Дмитрий Иваничкин приняли участие в торжественном мероприятии «Минувших лет живая память», посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовленном для активистов ветеранской организации и тружеников тыла Железнодорожного района города Рязани.

В своем приветственном слове депутаты поблагодарили ветеранов за их вклад в разгром фашизма, в послевоенное восстановление и развитие нашей страны и подчеркнули, что именно благодаря социалистической системе народного хозяйства и высокому патриотическому духу, воспитанному советским обществом, под руководством Коммунистической партии нашему народу удалось не только одержать победу в самой страшной в мировой истории войне, но и в кратчайшие сроки восстановить разрушенное народное хозяйство. А также проинформировали собравшихся о том, как сегодня коммунисты в различных органах власти защищают интересы пожилых людей, поколения «детей войны», проводят работу по патриотическому воспитанию молодежи. А в завершение вручили ветеранам цветы и подарки. Теплую атмосферу мероприятия дополнила праздничная программа, подготовленная сотрудниками библиотеки.

Еще одна добрая традиция в эти предпраздничные дни – поздравление ветеранов на дому. Депутаты-коммунисты Волкова Эвелина и Денис Милюков вместе с председателем первички Совета ветеранов микрорайона Южный Барановой Верой Васильевной поздравили ветеранов микрорайона: Таскаеву Эмилию Тимофеевну, работавшую во время Великой Отечественной войны медсестрой в госпиталях и лазаретах и ухаживавшую за ранеными красноармейцами. Эмилия Тимофеевна награждена медалями и Орденом Отечественной войны II степени. Турчанову Прасковью Алексеевну, отметившую в прошлом году столетие. Прасковья Алексеевна прошла всю войну с июля 1941 по 9 мая 1945 года медицинской сестрой, спасала и лечила раненых. Госпиталь, где она работала, входил в состав действующей армии. За время военных действий он находился вблизи передовой в составе различных фронтов. Она награждена Орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией» и знаком «Отличник санитарной службы». Родина Алексея Николаевича, участника борьбы с беспорядками в Венгрии в 1956 году.

Поздравления ветеранов на дому продолжатся вплоть до 9 мая. И, конечно же, депутаты-коммунисты будут делать все от них зависящее, чтобы не только в праздники, но и всегда ветераны войны и труда чувствовали заботу о себе.