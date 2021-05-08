В Рязани сняли на видео полуголого мужчину, гуляющего по Почтовой

На улице Почтовой сняли на видео пьяного полуголого мужчину. Запись опубликовали в паблике «Интересная Рязань».

На кадрах видно, как изрядно выпивший мужчина с голым торсом спускается по ступенькам банка «Живаго», а потом с потерянным видом блуждает по Почтовой.

«Когда выплатил ипотеку», - указано в подписи к видео.

В конце декабря 2020 года на улицах Рязани сняли на видео девушку, которая шла по тротуару абсолютно голой. Полицейские остановили ее, одели и направили в отдел, где установили ее личность (читать подробнее).

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