Мэрия назвала улицы Рязани, где комплексно отремонтируют дороги

За начало строительного сезона 2021 года в Рязани отремонтировали в три раза больше дорог, чем годом ранее, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году завершается ремонт 13 участков в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, прошли конкурсный отбор на капитальный ремонт следующие участки дорог:

- улица Новоселов;

- улица Горького;

- Ряжское шоссе;

- проезд Яблочкова;

- улица Промышленная – от улицы Космонавтов, до дома №31;

- дорога от улицы Промышленной, дом №27 до улицы Прижелезнодорожной, дом №21;

- улица 2-я Линия;

- улица Западная;

- улица Шевченко;

- улица Соборная – от площади Соборной до Кремлевского вала;

- Кремлевский вал;

- улица Петрова;

- поселок Борки – 12-й район;

- переулок Войкова и участок от М5 до улицы Коняева.

Эти дороги отремонтируют комплексно.

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