Мэрия назвала улицы Рязани, где комплексно отремонтируют дороги

За начало строительного сезона 2021 года в Рязани отремонтировали в три раза больше дорог, чем годом ранее, сообщает пресс-служба городской администрации.
В этом году завершается ремонт 13 участков в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, прошли конкурсный отбор на капитальный ремонт следующие участки дорог:
- улица Новоселов;
- улица Горького;
- Ряжское шоссе;
- проезд Яблочкова;
- улица Промышленная – от улицы Космонавтов, до дома №31;
- дорога от улицы Промышленной, дом №27 до улицы Прижелезнодорожной, дом №21;
- улица 2-я Линия;
- улица Западная;
- улица Шевченко;
- улица Соборная – от площади Соборной до Кремлевского вала;
- Кремлевский вал;
- улица Петрова;
- поселок Борки – 12-й район;
- переулок Войкова и участок от М5 до улицы Коняева.
Эти дороги отремонтируют комплексно.
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