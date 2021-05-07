Рязанка пожаловалась на крыс с улицы Крупской

Рязанка, проживающая в доме №10 корпус 2 на улице Крупской, пожаловалась на крыс, атакующих ее и соседей.

«Уже больше года, как у меня в квартире завелись грызуны, стала узнавать у соседей, оказалось это уже давно. Обращались куда только можно, но толку ноль! Только за деньги приедут и потравят. Но для этого необходимо, чтобы все жильцы заплатили с квартиры, как минимум по две тысячи рублей. В доме проживает много пенсионеров и им это не под силу», - написала женщина в группе «Типичная Рязань».

Жительница дома посетовала, что платит все коммунальные платежи и считает, что вправе расчитывать на помощь в этом вопросе от управляющей компании. Хотя бы на дезинсекцию в подвале.

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