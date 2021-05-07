Коронавирус в Рязанской области: выявлено еще 42 случая COVID-19

По информации региональной оперативной группы, 7 мая в Рязанской области выявлено еще 42 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом темп прироста заболевших за сутки составил - 0,18%.

Всего же с начала пандемии в Рязанском регионе смертельно опасное заболевание выявили у 28 тысяч 131 человека. Смерть же от COVID-19 официально зарегистрировали у 465 человек. Однако, летальных исходов, связанных с коронавирусом значительно больше (подробнее).

По состоянию на 18.00 6 мая в больницах региона находятся 233 пациента больных COVID-19.

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