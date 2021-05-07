Елена Митина приняла участие в акции, направленной на востоновление видового разнообразия Ерлинского дендрария

Фото: "Единая Россия".

«Когда говорят о Рязанской области, то у многих сразу возникает ассоциации с Есениным, Циолковским, Павловым. Но не только эти великие люди прославили наш край. Есть еще много знаменитых рязанцев, среди них – Сергей Худеков», – отметила депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина.

Парламентарий 5 мая приняла участие в культурной акции по восстановлению видового разнообразия Ерлинского парка-дендрария «Розы возвращаются в имение» в музее-заповеднике «Усадьба С. Н. Худекова» Кораблинского района.

«Хочется поблагодарить всех, кто проявил инициативу проведения сегодняшней акции. При Худекове в розарии насчитывалось более 500 видов роз. Уверена, что цветы, которые мы сегодня высадим, будут радовать нас своим ароматом и красотой», – сказала Елена Митина.

Вместе с работниками музея, общественниками и журналистами в розарии было высажено 50 роз.

«Для нашей молодежи Сергей Худеков –это пример того, как нужно жить и любить свое Отечество, как можно стать успешным в разных сферах деятельности. Мы должны сделать все для того, чтобы сохранить память о наших земляках, чтобы жители не только Рязанского края, но и всей страны знали о том, какие замечательные люди родились, жили и работали на Рязанской земле», – считает депутат Государственной Думы.