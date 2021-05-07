14-летний подросток устроил ДТП в Чучковском районе

6 мая в 11 часов 10 минут на третьем километре автодороги Чучково – Назаровка 14-летний подросток на автомобиле «Ока» устроил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

По предварительной информации, несовершеннолетний не правильно выбрал скоростной режим, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на барьерное ограждение, с последующим опрокидыванием в кювет. Причем на автомобиле, как выяснилось, были установлены поддельные госномера.

В аварии пострадал сам подросток и его 15-летний пассажир. Оба обратились за медицинской помощью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!