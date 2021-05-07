Почта России предлагает рязанцам поздравить близких с Днем Победы

8, 9 и 10 мая любой желающий сможет бесплатно отправить поздравительную открытку ко Дню Победы. Об этом сообщает рязанский филиал Почты России.

Для этого нужно перейти на сайт, посвященный работе Почты во время Великой Отечественной войны.

При оформлении необходимо указать адресата и добавить свой текст. Открытка будет отправлена по указанному адресу, а почтальон опустит ее бумажную версию в почтовый ящик. Каждой открытке присваивается трек-номер.

Отследить ее путь можно на официальном сайте компании или в мобильном приложении.