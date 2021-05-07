9 мая в центре Рязани ограничат движение транспорта

9 мая в связи с праздничными мероприятиями будет изменена схема движения транспорта по Первомайскому проспекту от улицы Вокзальной до улицы Дзержинского. А движение автобусов и троллейбусов организуют по временной схеме. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

1. Изменения в маршрутах движения троллейбусов МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:

- маршруты №№1, 8, 9, 10, 16, 17 приостанавливают движение;

- маршрут №5 следует по ул. Вокзальной через вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту.

2. Изменения в маршрутах движения автобусов МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:

- маршруты №№4, 7, 10, 13, 15, 21, 24 следуют по ул. Вокзальной через вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении, далее по своим маршрутам;

- маршрут №2 следует от остановки «Музучилище» до Вокзала Рязань-2 по улицам Высоковольтной, Весенней, Чкалова, Вокзальной, в обратном направлении по тем же улицам.

3. Изменения в маршрутах движения автобусов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками:

- маршруты №№30, 41, 46, 47, 50, 53, 66, 68, 73, 75, 88, 91, следуют до ТД «Барс» далее по ул. Вокзальной через вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении, далее по своим маршрутам;

- маршрут №58 следует до ТД «Барс» далее по улицам Вокзальной, Чкалова, Весенней, Высоковольтной в прямом и обратном направлении, далее по своему маршруту;

- маршруты №№70, 71, 82, 95 следуют до ТД «Барс» далее по улицам Вокзальной, Чкалова, Весенней, Высоковольтной, Дзержинского в прямом и обратном направлении, далее по своим маршрутам;

- маршруты №№49, 77 следуют по ул. Вокзальной через вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении, далее по своим маршрутам.

В связи с временным перекрытием движения транспорта по маршруту движения подразделений Рязанского территориального гарнизона с 19.15 и до завершения движения будет приостановлена работа троллейбусных маршрутов №№1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 и автобусных маршрутов №№4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 41, 46, 47, 49, 50, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 88, 90, 91, 99.

При этом временная схема движения будет действовать с 17.45 до 19.15.

Также чиновники обращаются к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт:

- в период с 06.00 до 16.00 8 мая на части стоянки автотранспорта, прилегающей к зданию железнодорожного вокзала «Рязань-2»;

- с 22.00 8 мая до 22.30 9 мая на проезде Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС;

- с 06.00 до 11.00 9 мая на Скорбященском проезде;

- с 05.00 до 19.30 9 мая на площади Победы, на Малом шоссе от ул. Безбожной до Первомайского проспекта, на Первомайском проспекте от ул. Вокзальной до пересечения с ул. Маяковского, ул. Сенной от Первомайского проспекта до ул. Семинарской.

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