МЧС предупредило рязанцев об опасности укусов клещей

ГУ МЧС по региону обратилось к жителям Рязанской области с предостережением об опасности укусов клещей.

После контакта с этими членистоногими можно заболеть опасными болезнями с поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата - клещевым энцефалитом или клещевым боррелиозом.

Защититься от всего этого помогут простые и общеизвестные правила: выезжая на природу, следует надевать одежду, обувь и головные уборы, закрывающие кожу и волосы.

Вернувшись же домой, необходимо внимательно осмотреть кожные покровы и голову, а случае обнаружения паразита, срочно обратиться за медицинской помощью.

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