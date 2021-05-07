При пожаре в жилом доме на улице Татарской пострадала рязанка

6 мая в Рязани произошел пожар в жилом доме на улице Татарской. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 17 часов 17 минут. По предварительной информации, в подвальном помещении в электрощитовой возникло короткое замыкание в результате которого произошло возгорание на площади один квадрат. Имеется пострадавшая.

При этом, пожар был ликвидирован еще до прибытия расчета спасателей. На тушение выезжал один автомобиль и шесть человек личного состава.

Причина ЧП и ущерб устанавливаются.

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