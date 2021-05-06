Рязанские метеорологи рассказали о погоде до Дня Победы включительно

Опубликован прогноз для Рязанской области на 7-9 мая. Согласно ему, в пятницу и субботу сохранится ветер с порывами до 17 м/с – юго-западный, затем юго-восточный. В воскресенье ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха, в целом, будет стабильной, но немного понизится ко Дню Победы. 7 мая по региону +5…+10 градусов ночью и +14…+19 днем. 8 мая +3…+8 и +13…+18 градусов соответственно. 9 мая ожидается +2…+7 ночью, +12…+17 днем.

В ночь на пятницу по прогнозу кратковременный дождь. Днем в Рязани без существенных осадков, но местами в области они возможны. Локальные кратковременные дожди пройдут и на выходных.