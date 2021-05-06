Андрей Красов поздравил рязанских ветеранов

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«Навестил Почетного гражданина Рязани, ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Алексеевича Черничкина и военного летчика Владимира Ивановича Летова», – рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов. 6 мая он присоединился к всероссийской акции «С Днем Победы, ветеран!».

По словам Андрея Красова, с Дмитрием Алексеевичем Черничкиным он знаком с 2011 года. С тех пор поддерживают общение.

«Дмитрий Алексеевич — уникальный рассказчик, активно участвует в патриотическом воспитании подрастающего поколения, работе Совета ветеранов», — добавил Андрей Красов.

Ветеран и парламентарий вместе посмотрели семейный фотоархив, благодарности, полученные в ходе Великой Отечественной войны от командующего 1-м Украинским фронтом маршала Ивана Конева. Дмитрий Черничкин рассказал о встречах с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. К сожалению, из-за пандемии встречи с молодежью и коллегами по Совету ветеранов Московского района Рязани прекратились. В этом году фронтовик принял участие в работе областного оргкомитета «Победа» в режиме видеоконференцсвязи.

В этот же день Андрей Красов вручил цветы и подарки военному летчику Владимиру Ивановичу Летову.

«Для меня большая честь лично поздравить рязанцев — участников Великой Отечественной войны. Рад, что к акции присоединилась молодежь. Уверен, что каждый ветеран в День Победы будет окружен особым вниманием», — подчеркнул Андрей Красов.

В Рязанской области к подаркам для ветеранов добавили открытки, изготовленные по рисункам детей – победителей конкурса «Рязань — 2021. Мир сохраним (Наш путь к Великой Победе)». С инициативой конкурса выступил Андрей Красов. Более 700 детей 5-17 лет прислали свои работы. Жюри выбрали рисунки, которые стали поздравительными открытками для тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, вдов погибших солдат.