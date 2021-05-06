Ко Дню Победы в Рязани высадят фестуку и тагетис

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10 тысяч цветов высадят в Рязани ко Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации города. Работы проводит Дирекция благоустройства 6 и 7 мая.

Благоустроители выбрали фестуку и тагетис, которые не боятся похолоданий. К тому же оранжевый тагетис по задумке символизируют георгиевскую ленту. Кроме того, площадь Победы традиционно украсит пятиконечная звезда из герани.

«После майских праздников работы на городских цветниках продолжатся. Когда отцветут тюльпаны, их место займут растения, которые будут радовать рязанцев и гостей города все лето», - отметили в администрации.

Всего в 2021 году в Рязани планируется высадить 400 тыс. растений.