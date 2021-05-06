Рязанец забрался в чужую машину и уснул

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Ранним утром 6 мая на улице Станкозаводской в Рязани в припаркованном автомобиле Chevrolet обнаружили неизвестного. Будучи сильно пьяным, он спал на водительском сидении, а рядом находилась собака. Такую картину наблюдал экипаж, который приехал на вызов, поступивший в 6:30.

«Мужчина находился в состоянии сильного опьянения и не смог объяснить, как он попал в салон чужого автомобиля, и цель данного поступка», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские заметили, что передняя панель в салоне автомобиля была разобрана. То есть явно просматривалась попытка хищения магнитолы.

Бедокура доставили в отдел, где выяснилось, что этот 36-летний мужчина находится в местном розыске за другое имущественное преступление. Для начала на него составили протокол за появление в пьяном виде, а впоследствии дадут правовую оценку и факту проникновения в чужой автомобиль.