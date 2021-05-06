После ДТП на М-5 в Рязани госпитализировали мотоциклиста

5 мая в Рязани случились два ДТП, в которых пострадали люди. Одно из них – на 197 километре трассы М-5 «Урал» (Южная окружная дорога), где перевернулся мотоциклист.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в 12:10 мужчина 1974 года рождения на мотоцикле Honda Silver Wing «не справившись с управлением, допустил опрокидывание». В результате его госпитализировали в одну из больниц.

Второе ДТП, напомним, было на улице Станкозаводской. Там из-за выехавшей на тротуар «Приоры» пострадали два пешехода и два автомобиля (подробнее).

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