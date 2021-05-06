В Рязани вновь обнаружили превышения по формальдегиду и диоксиду серы

Новые факты повышенного загрязнения воздуха в Рязани вскрылись 5 мая. Вечером среды датчики на улице Зубковой показали превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида.

«К 20:25 показания достигли 2,06 ПДК», - сообщает организация «Дышим чистым», которой из Дашково-Песочни поступили массовые жалобы на качество воздуха.

Также с помощью поста в поселке Мирный в период с 17:30 до 18:35 активистам удалось зафиксировать превышение ПДК диоксида серы.

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