В рязанской ОКБ работает горячая линия для ветеранов Великой Отечественной войны

«Одному из самых пожилых пациентов поликлиники областной клинической больницы 91 год, он активно пользуется интернетом и телефоном, чтобы записаться к врачу. Но, к сожалению, не все его сверстники умеют также ловко управляться с гаджетами, – рассказал на своей странице в социальной сети первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-спикер Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов. – Поэтому к 9 мая для всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Рязанской области и их вдов, в кол-центре поликлиники ОКБ заработала горячая линия».

Решить любую проблему, связанную с медицинской помощью, можно, набрав на телефоне короткий номер 122, после этого следует нажать цифру 7 или дождаться ответа оператора. В выходные и праздничные дни обращения принимаются с 9.00 до 14.00, в будни с 8.00 до 20.00.

«Обращения могут быть по любому поводу – это какая-то просрочка с медицинским обеспечением, вызов терапевта. Понятно, что они имеют право на внеочередное обслуживание, но продумать логистику все равно бывает важно. Нужен ли один специалист или надо подгадать так, чтобы пациента посмотрели еще несколько специалистов, сдать анализы, чтобы максимально логично выстроить это обследование», – уточнил Дмитрий Хубезов.

Лев Николаевич Сараев, житель блокадного Ленинграда, на горячую линию при поликлинике обращается регулярно. По его мнению, для его поколения это необходимая помощь.

«Это удобно, потому что не всегда можешь прийти в больницу. Врачи приезжают, помогают. Большое спасибо», – сказал пожилой мужчина.

Консультации и помощь ветеранам по единому номеру 122 при поликлинике областной клинической больнице станут бессрочными.

Напомним, появлению электронного помощника предшествовала большая работа, которая была организована по инициативе Дмитрия Хубезова. На начальном этапе на базе поликлиники областной клинической больницы был организован сall-центр. На номер 122 могли позвонить жители всей Рязанской области. В период пандемии коронавируса здесь работали старшекурсники – студенты-медики из РязГМУ: они соединяли с лечебным учреждением, передавали обращения в региональный минздрав, а также консультировали по вопросам диагностики и лечения. Кроме того, звонки с номера 122 переадресовывались на номер волонтерского центра «Единой России».

Затем возникла идея о применении искусственного интеллекта и его помощи в работе регистратуры и операторов call-центра. Все это было сделано в кратчайшие сроки.