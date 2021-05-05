В районе Дягилева построят новую дорогу – проект утвердили

В Рязани утвердили проект планировки территории улично-дорожной сети в Дягилеве. Соответствующее постановление подписала глава городской администрации Елена Сорокина. Речь идет о районе улиц Коняева, 1-го Базарного проезда, Дягилевской и трассы М-5 «Урал».

Кроме того, власти сообщили, что в скором времени рассмотрят возможность выравнивания профиля дороги с асфальтобетонным гранулятом по 5-му Дягилевскому проезду.

«По улице Центральной в плане на текущий сезон ликвидировать аварийные выбоины. На участке дороги от М-5 до улицы Коняева запланирован капитальный ремонт», - говорится в сообщении.

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