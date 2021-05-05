После праздников часть «экспрессов» на Москву и обратно перенесут на Рязань-2

Рязанцы, в последние недели две-три, уезжавшие в Москву на «экспрессе», могли заметить, что данные поезда стали отправляться с 3-го пути, вместо привычного 1-го. Оказалось, это неспроста. Первую платформу просто готовили к ремонту, который начнется вскоре после праздников. В связи с чем часть «экспрессов» будет отправляться и приниматься с другого вокзала.

Вот как это будет выглядеть:

С 13 мая по 11 июня

Электропоезд (далее – Э/П) № 7041 «экспресс» Рязань – Москва, будет отправляться 8.19 с вокзала Рязань-2

Э/П № 7043 «экспресс» Рязань – Москва, будет отправляться 12.38 с вокзала Рязань-2 Э/П № 7051(по воскресеньям) «экспресс» Рязань – Москва, будет отправляться 15.40 с вокзала Рязань-1

Э/П № 7085 (по выходным) «экспресс» Рязань – Москва, будет отправляться 18.22 с вокзала Рязань-2

Э/П № 7040 «экспресс» Москва – Рязань, будет прибывать в 10.06 на вокзал Рязань-2

Э/П № 7040 «экспресс» Москва – Рязань, будет прибывать в 15.35 на вокзал Рязань-2, в рабочие дни – в 15.05 на вокзал Рязань-1

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