Глава государства подписал поручения по итогам ежегодного послания Федеральному Собранию

В ходе ежегодного послания Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бесплатное подключение жителей к газу, выделение льготных бюджетных кредитов регионам на реализацию крупных инфраструктурных проектов, обновление парка автомобилей «скорой помощи», увеличение числа мобильных поликлиник и закупка школьных автобусов.

Президент России подписал поручения по итогам ежегодного послания Федеральному Собранию и определил срок их исполнения.

Согласно документу, с 1 июля по инициативе партии увеличат выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Размер пособия составит половину прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.

Президент также подписал поручение о возврате половины стоимости путевок в детские лагеря – с таким предложением ранее выступала «Единая Россия». Мера начнет действовать с 15 мая. Кроме того, глава государства поручил продлить программу туристического кешбэка – до конца 2021 года для всех россиян.

По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Романа Петряева, в регионе принято решение о компенсации 100% стоимости путевок в лагеря в пределах сумм, определенных постановлением, для бюджетников и 50% компенсации для лиц, самостоятельно приобретающих путевки детям и не занятых в бюджетной сфере.

В этом году увеличилась квота заполняемости оздоровительных учреждений до 75%.

Ежегодно будут дополнительно закупать не менее четырех тысяч школьных автобусов для регионов. Обновление автопарка пройдет в течение 2021–2024 годов за счет средств федерального бюджета. Речь идет о новых автобусах отечественного производства.

«Парк школьных автобусов пополняется ежегодно за счет средств областного и федерального бюджетов. Новая техника заменяет устаревшую, выработавшую свой ресурс, а также используется на открытии новых маршрутов, – отметил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Любимов. – Автобусы отвечают всем требованиям безопасности, оснащены системами «ГЛОНАСС» и тахографами».

Кроме того, до 2023 года правительству и руководству регионов совместно с «Газпромом» поручено обеспечить бесплатное подключение домов граждан к газу. Речь идет об уже газифицированных населенных пунктах, в которых газовая труба не доведена непосредственно до домов жителей.

Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» составит график бесплатного подключения к газу в регионах. Единую базу с информацией подготовят региональные отделения партии. При этом особое внимание будет уделено пожилым людям и многодетным семьям – им помогут с оформлением необходимых документов.

Еще одна значимая инициатива партии, которая нашла поддержку главы государства, касается предоставления субъектам РФ инфраструктурных кредитов. Их будут выделять на срок не менее 15 лет и по ставке не более 3% годовых. Средства направят на строительство и реконструкцию объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, развитие общественного транспорта.

Лидер рязанских единороссов, губернатор Николай Любимов отметил, что Рязанская область будет претендовать на деньги, запланированные под инфраструктурные проекты, о которых сказал президент РФ в послании Федеральному Собранию.

Президент поручил правительству Российской Федерации утвердить до 1 июня порядок отбора проектов, финансируемых с помощью механизма таких кредитов.

Для Рязанской области важно реализовать такие проекты, как строительство Северного обхода, коллектора в Рязани, моста через Оку. В районах остро стоит вопрос с очистными сооружениями.

«Это серьезные проблемы, которые волнуют людей и влияют на уровень социального комфорта. Они должны быть обязательно решены. Мы вместе будем над этим усиленно работать», – добавил глава региона Николай Любимов.