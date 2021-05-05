Стало известно, кого включили в список жертв COVID-19 в Рязанской области 4-5 мая

4 и 5 мая в списки жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области включили еще четырех человек. В оперативной группе сообщили, что 4 мая в летальный список внесена фамилия 67-летней женщины. 5 мая – 63-летней и 71-летней женщин, а также 63-летнего мужчины.

Все они скончались в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти людей стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 5 мая COVID-19 в Рязанской области унес жизни 461 человека.