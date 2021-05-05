Автобусу №17 в Рязани сократили маршрут

С 5 мая в маршрут автобусов №17 внесли изменения, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По данным чиновников, конечной остановкой будет поселок Семчино, а до микрорайона Недостоево автобусы ездить не будут.

Таким образом из маршрута исключили следующие остановки: телезавод, ГПТУ, завод ТКПО, Дягилевская ТЭЦ, Комбайновый завод, улица Сельских Строителей, 1в, улица Сельских Строителей, 2, Недостоево.

Протяженность маршрута сократилась с 28,13 км до 22,2 км.

Ранее сообщалось, что с 5 мая маршрут №17 будут обслуживать 30 автобусов - 20 маловместительных маршруток и только 10 полноценных автобусов (читать подробнее).

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