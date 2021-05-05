У виновника пожара в Шиловском районе есть имя и должность

Первый секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Рязанской областной Думе Денис Сидоров.

В Рязанской области половина села сгорела из-за неисправной трансформаторной будки. Еще 30 апреля в селе Увяз Шиловского района произошел пожар, в результате которого сгорело более 10 домов. Причина — искры из трансформаторной будки во время ветра, сообщил СМИ источник, знакомый с ситуацией. По заявлениям местных жителей, искры подожгли сухую траву, а ветер сделал свое дело. Среди пострадавших, в основном, пенсионеры. Жители рассказывают, что после случившегося власти в срочном порядке окопали село и провели ремонт в трансформаторной будке, чтобы уйти от ответственности. А ведь будка искрила в течение месяца. Но на сигналы жителей никто не прореагировал.

Спустя почти неделю после пожара губернатор заявил о необходимости ужесточения противопожарных мер. Это, видимо, очень должно помочь людям, потерявшим в огне свое имущество.

Первый секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Рязанской областной Думе Денис Сидоров считает, что к расследованию данного инцидента должна подключиться прокуратура:

- Если причиной пожара стала неисправность оборудования и бездействие ответственных лиц, то виновные обязаны нести, в том числе, материальную ответственность. В рамках данного расследования следователи должны дать ответ и на другие вопросы. Как давно данное оборудование проходило профилактический осмотр? И как часто надзорные органы отслеживали принятые со стороны владельцев объекта меры для обеспечения безопасности? В любом случае, как говорится, у каждой проблемы есть имя и должность. Задача правоохранительных органов этих виновных найти.

От лица регионального отделения КПРФ, сообщаю, что мы готовы предоставить погорельцам юридическую помощь для отстаивания своих прав и получения компенсации за утраченное в результате чужого бездействия имущество.