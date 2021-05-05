В Рязанской области стала доступна ипотека под 2,45% по госпрограмме 2020

Группа компаний «Стройпромсервис».

Действие условий по льготной ипотеке закончится уже летом. Минэкономразвития России прекращает субсидирование банков в большинстве регионов, и Рязанская область не вошла в список областей, где предполагается продолжение льготной ипотеки.

Нельзя точно сказать, как скажется отмена льготной ипотеки на спросе и развитии отрасли в целом, а также насколько вырастут ипотечные ставки. Однако цены на жилье, определенно, снижаться при этом не будут. Новостройки растут в стоимости всегда.

На фоне развития ситуации на региональном рынке появились хорошие новости для желающих приобрести квартиру в новостройке. Группа компаний «Стройпромсервис» совместно с ПАО Сбербанк запускает программу субсидирования покупки жилья в ипотеку по рекордно низкой ставке 2,45% годовых.

«Данное предложение распространяется на все жилые комплексы ГК «Стройпромсервис» и действует до 1 июня 2021 года», - сообщили представители компании.

Ключевое преимущество предложений от ГК «Стройпромсервис» - уникальная возможность по низкой ставке приобрести квартиры по принципу «все включено» - с ТОП-отделкой и качественной мебелью. И все это – по низкой ипотечной ставке госпрограммы. Вывод очевиден: в условиях сворачивания действия госпрограммы самое время принять решение о покупке квартиры в ипотеку, тем более что на рынке появляются такие выгодные предложения от застройщика.

Подробности можно узнать по телефону +7 (4912) 247-000.

Группа компаний «Стройпромсервис»

Застройщик ООО СЗ «ГРИНХАУС», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Подробнее об условиях кредитования, имеющихся ограничениях на sberbank.ru и stroy-proms.ru. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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