В четверг в Рязани произойдет масштабное отключение холодной воды

6 мая в Рязани произойдет масштабное отключение холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Водоканал». Причина отключения – аварийно-восстановительные работы.

В четверг, 6 мая, с 09:00 до 00:00 воды не будет в Советском районе по следующим адресам:

- Касимовское шоссе, д. 27, д. 29 корп. 1, д. 29 корп. 2, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 5, д. 32 стр. 8, д. 49;

- ул. Совхозная;

- ул. 8 Марта;

- ул. Электрозаводская;

- ул. Попова;

- ул. Радиозаводская;

- 1-й Совхозный проезд;

- ул. Гражданская, дома с 1 по 29, дома с 4 по 22;

- ул. Лермонтова, д. 5/1, д. 9а;

- 1-й проезд Новой;

- 2-й проезд Новой;

- площадь Попова;

- 1-й Гражданский проезд.

В четверг, 6 мая, с 09:00 до 00:00 воды не будет в Октябрьском районе по следующим адресам:

- 1-й проезд Новой;

- 2-й проезд Новой;

- 3-й проезд Новой;

- 4-й проезд Новой;

- 5-й проезд Новой;

- 6-й проезд Новой;

- ул. Тургенева;

- ул. Гражданская, дома с 31 по 47, дома с 26а по 30;

- ул. Боголюбова;

- ул. Макаренко;

- ул. Белинского;

- проезд Белинского;

- ул. Электрозаводская, д. 87;

- ул. Тимуровцев, д. 3а;

- ул. Новая, д. 27а, д. 51, д. 51в, д. 63 (д/сад №6), д. 110, д. 108/13;

- ул. Радиозаводская, д. 8;

- ул. Циолковского, дома с 1/7 по 13, дома с 2/6 по 16 (с корпусами);

- ул. Юннатов, д. 1/8 (д/сад №70);

- ул. Урицкого, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11/61, д. 5 корп. 1, д. 7 корп. 1;

- ул. Есенина, дома с 37/2 по 71, д. 57 (школа №43);

- ул. Колхозная;

- проезд Машиностроителей;

- ул. Маяковского;

- ул. Горького, д. 1, д. 5, д. 11, д. 14, д. 16, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 20 (д/сад №111), д. 22.

Кроме того, в четверг снизят подачу холодной воды в Советском районе по следующим адресам:

- Касимовское шоссе, дома с 8 по 20, дома с 1 по 45;

- микрорайон Кальное;

- ул. Новая;

- ул. Есенина;

- ул. Грибоедова;

- ул. Щедрина;

- ул. Затинная;

- ул. Скоморошинская;

- пл. 26 Бакинских Комиссаров;

- ул. Подгорная;

- ул. Введенская;

- ул. Ленина;

- ул. Полевая;

- ул. Радищева;

- ул. Свободы;

- ул. Вознесенская;

- ул. Фирсова;

- ул. Лермонтова;

- ул. Урицкого;

- проезд Грибоедова;

- проезд Щедрина;

- проезд Речников;

- площадь Театральная, д. 1, д. 3, д. 5;

- Торговый городок;

- Солотчинское шоссе, д. 4;

- Окский проезд, д. 2б.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!