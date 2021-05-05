Педагогам и партактиву Милославского района рассказали об изменениях в законодательстве

«Во время встречи с руководителями и председателями первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений района рассказала собравшимся об изменениях в трудовом законодательстве и в законодательстве в сфере образования, а также ответила на многочисленные вопросы педагогов», – поделилась депутат Государственной Думы, председатель Рязанской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина.

Парламентарий добавила, что у нее также состоялась встреча с партийным активом «Единой России» Милославского района.

«Обсудила с собравшимися ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию, проинформировала о новых инициативах, озвученных президентом. Рассказала о своей работе в Госдуме в период с октября 2016 года по апрель 2021 года», – отметила Елена Митина.

Среди реализованных проектов – строительствона территории Рязанской области 9 новых школ, 5 ФАПов, 3 ФОКов, 12 детских садов и пристроек к ним, ремонт 17 сельских и районных Домов культуры, 32 школьных спортзалов.

«Все, что удалось сделать за этот период, стало возможным благодаря совместной работе с администрацией районов, депутатским корпусом, главами сельских поселений и местными жителями», – подчеркнула депутат Государственной Думы Елена Митина.

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