Завершились поиски рязанки, исчезнувшей в тапочках из больницы.

В Рязани нашли пропавшую 34-летнюю Елену Королеву, сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

Женщина 4 мая покинула медицинское учреждение в тапочках и нижнем белье. О ее местонахождении не было ничего известно. Только поздним вечером того же дня волонтеры сообщили, что пациентка найдена живой.

«Найдена. Жива. Найдена силами волонтеров РязГМУ Salus и ПСО «Мещера»», - говорится в сообщении.

А вот недоброго папу из Добрых Пчел приставы так и не могут найти. Долг мужчины по алиментам на трехлетнюю дочку составил более 240 тысяч рублей (читать подробнее).

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