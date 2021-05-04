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Происшествия4 мая 2021 19:42

В массовом ДТП с самосвалом под Рязанью пострадали трое

Столкнулись три автомобиля. Среди тех, кто получил травмы, оказался трехлетний ребенок
Источник:kp.ru
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4 мая около 12:30 под Рязанью случилось ДТП с участием трех автомобилей. У поворота с «михайловской» трассы в сторону деревни Секиотово (529 километр Р-132 «Золотое кольцо») столкнулись самосвал Shacman, внедорожники Mercedes и «УАЗ Патриот».

Судя по кадрам с места аварии, опубликованным в соцсетях, грузовик и УАЗ после столкновения оказались в кювете.

В результате ДТП пострадали три человека: 39-летняя жительница Рязани, управлявшая Mercedes, и два ее пассажира – трехлетний ребенок и 59-летняя женщина.

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