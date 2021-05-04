В Рязани обнаружили опасную концентрацию вредных веществ в воздухе

Организация «Дышим чистым» сигнализирует об очередных фактах сверхнормативного загрязнения воздуха в Рязани. Внимания заслуживают результаты независимых измерений, проведенных на улице Зубковой 3 мая.

Примерно в 20:00 установленные там приборы зафиксировали превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида почти в 34 раза. Кроме того, повышенным оказалось содержание в атмосфере сероводорода (1,37 ПДК).

Также активисты сообщили о «залповом выбросе» сероводорода, признаки которого в виде почти десятикратного (9,6) превышения ПДК зафиксированы в поселке Мирный.

Напомним, ранее активисты направили в Роспотребнадзор коллективную жалобу о состоянии воздуха в Рязани. Они привели многочисленные факты, когда содержание вредных веществ в воздухе зашкаливало, и потребовали конкретных мер (подробнее).

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