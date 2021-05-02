В Рязанской области столкнулись три легковых автомобиля

Днем 1 мая произошло ДТП с участием трех легковушек в Пронском районе. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Недалеко от села Елшина 24-летний водитель LADA Priora не учел дистанцию и въехал в попутный Volkswagen Golf, за рулем которого находилась девушка. От удара Priora вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с серебристой Lada Granta.

«Мы ехали всей семьей. В салоне также находилась жена с двухлетней дочкой, а четырехлетний сынишка сидел в кресле на переднем месте. Все были пристегнуты. Слава Богу, никто из моих не пострадал, но очень испугались. Сынишка порезал палец осколком стекла. Наверное, это теперь наш второй день рождения», - поделился с нашими коллегами водитель Lada Granta.

Кроме того, сообщается, что в автомобиле Volkswagen также находился грудной ребенок. Он к счастью не пострадал.

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