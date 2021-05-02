С 5 мая рязанский маршрут №17 будут обслуживать 30 автобусов

В место нормальной техники опять приобретены не подходящие для городских перевозок маршрутки. Фото: пресс-служба администрации Рязани.
С 5 мая маршрут №17 будут обслуживать 30 автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.
Напомним, что с 30 апреля на городские улицы вышли 18 новых маршруток, приобретенных в лизинг. А с 5 мая их количество увеличат еще на две единицы.
Таким образом, 17-й маршрут будут обслуживать 20 маловместительных маршруток и только 10 полноценных автобусов.
По заверениям городских властей вся техника предназначена для перевозки маломобильных пассажиров. Однако практика показывает, что инвалиды пользоваться этой техникой не могут из-за ее перегруженности в часы пик.
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