В Рязанской области выявлено еще 46 случаев заражения коронавирусом

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 2 мая в регионе выявлено еще 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,18%.
Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 27 900 человек. Мероприятия, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме.
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