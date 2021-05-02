В Рязанской области выявлено еще 46 случаев заражения коронавирусом

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 2 мая в регионе выявлено еще 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,18%.

Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 27 900 человек. Мероприятия, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме.

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