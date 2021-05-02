Губернатор поздравил православных рязанцев с Пасхой

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на своих страницах в социальных сетях поздравил православных рязанцев с праздником Пасхи.

«Христово Воскресение - символизирует победу над смертью и дает надежду. Это время задуматься о том, как важны терпение и прощение, забота о ближних и верность своим идеалам. Пусть в этот день ваши сердца наполнятся радостью, милосердием и любовью. Мира и добра вам и вашим семьям. Христос Воскресе!» - написал Николай Любимов.

При этом глава региона подчеркнул, что Христово Воскресение - главный православный праздник, который очень любят рязанцы.

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