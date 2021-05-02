На пожаре в Клепиковском районе пострадал ребенок

1 мая в 21 час 19 минут поступило сообщение о пожаре в деревне Чуфилово Клепиковского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Площадь пожара 45 квадратных метров. В результате ЧП огнем уничтожен жилой дом. Имеются пострадавшие среди которых 6-летняя девочка.

На тушение выезжали три пожарных автомобиля и семь человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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