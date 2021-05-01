Памятник в селе Малахово Клепиковского района отремонтируют ко Дню Победы

Фото: РОО "Единая Россия".

«Посетил 1 мая с рабочей поездкой село Малахово Клепиковского района. Ранее в соцсетях появились сообщения о ненадлежащем состоянии сельского памятника в честь воинов Великой Отечественной войны», – рассказал Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов.

Вместе с парламентарием разрушающийся памятник осмотрели члены партии «Единая Россия» – глава администрации Клепиковскогого района Николай Крейтин и глава сельского поселения Владимир Деткин.

«К ремонтным работам уже приступили, восстановлена надпись на монументе – «Ради жизни на земле». Полностью памятник будет отремонтирован ко Дню Победы, также обновят надписи с именами фронтовиков», – рассказал Николай Крейтин.

Он добавил, что ведется разработка проекта нового мемориального комплекса.

«Планируется, что он появится в селе к августу. Деньги будут выделены из бюджета сельского поселения по статье «благоустройство», – рассказал глава администрации района.

Андрей Красов поблагодарил глав района и сельской администрации за оперативное реагирование на обращение граждан, отметил неравнодушие местных жителей.

«В преддверии Дня Победы главная задача – привести в порядок и благоустроить все мемориалы, монументы, захоронения, связанные с именами павших воинов, не допуская даже малейших недочетов», – подчеркнул депутат Государственной Думы.

Он отметил, что День Победы дорог каждому, так как этот праздник является частицей личной истории каждой семьи.

«Ситуацию в селе Малахово буду контролировать лично, – сказал Андрей Красов. – Уверен, что к 3 сентября – дню окончанию Второй мировой войны – мы увидим обновленный мемориальный комплекс».

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