На обходе Михайлова организовали реверсивное движение

В Рязанской области организуют реверсивное движение на автомобильной трассе Р-132 «Золотое кольцо» (обход города Михайлова), сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград». Там сейчас идет капитальный ремонт участка с 0 по 5 км, а также ремонт путепровода через железную дорогу на 3-м километре.

Порядок проезда на указанном участке определяется светофором с интервалом зеленого сигнала от 2 до 8 минут. В часы пик, когда будет большой транспортный поток, регулирование перейдет на ручной режим.

Как сообщают в управлении, до 10 мая на этом участке работы будут минимизированы, чтобы обеспечить пропуск автомобилей во время майских каникул.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!