«Искренне хочу помочь»: мэр Елена Сорокина поможет рязанке решить вопрос с жильем.

Жительница аварийного дома №92 по улице Свободы обратилась к главе администрации Рязани Елене Сорокиной с просьбой улучшить ее жилищные условия. Еще в 2014 году дом признали аварийным и включили в адресную программу по переселению. В 2021 году проходит расселение дома.

— Искренне хочу помочь женщине с двумя маленькими детьми, — заверил Сорокина. — По этому вопросу управление энергетики и ЖКХ проведет с заявительницей все необходимые консультации и поможет подобрать наилучший вариант для этой семьи.

Ранее сообщалось, что скончалась Галина Крючкова – женщина, с которой администрация Рязани «взаимодействовала в подборе квартиры по программе переселения из аварийного жилья» (читать подробнее).

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