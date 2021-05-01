В Рязани 2 мая потеплеет до 16 градусов

В воскресенье, 2 мая, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер ночью переменный, до семи метров в секунду, днем – до десяти.

Температура воздуха по области ночью 0…+5°С, днем +11…+16°С.

Кроме того, как отмечает региональное управление МЧС, за последние 19 лет наблюдений в мае на территории Рязанской области не зарегистрировано ни одной природной чрезвычайной ситуации. В мае 2021 года специалисты прогнозируют одну природную или природно-техногенную ЧС не выше межмуниципального уровня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!