Отопление в Рязани начнут отключать с 6 мая

В последний день апреля глава городской администрации Елена Сорокина подписала постановление о завершении в Рязани отопительного сезона.

Согласно документу, начиная с 6 мая в областном центре начнут отключать системы отопления жилищного фонда и учреждений социальной сферы, которые получают тепловую энергию от Дягилевской и Ново-Рязанской ТЭЦ, а также от котельных РМПТС и ведомственных котельных.

В середине апреля администрация Рязани ответила на просьбы горожан отключить отопление, ссылаясь на пресловутую пятидневку со средней температурой +8 (читать подробнее).

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