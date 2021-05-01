В Рязани сняли на видео маршрутку №95, проехавшую по встречке.

В Рязани сняли на видео автобус коммерческого перевозчика по маршруту №95, который ехала по встречной полосе. Запись с видеорегистратора выложили в паблике ПУВР.

«Когда очень приспичило, а ближайший туалет на следующей остановке. Не надо говорить: "Мог бы и пропустить, трудно что ли? Справа КамАЗ проедет". Мне нужно было поворачивать налево во двор, да и не обязан я тормозить или двигаться куда-то», - написал автор видео.

В комментариях в целом поддержали автора сообщения, понадеявшись, что сотрудники УМВД мониторят соцсети и привлекут водителя к ответственности.

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