Рязанцы 11 дней смогут заправляться топливом с хорошей скидкой

Фото: Полный бак.

В майские праздники многие отправляются на дачи или в путешествия на личном автомобиле. А это значит затраты на топливо. Но теперь у рязанцев появляется возможность немного на этом сэкономить.

Так, на сети АЗС «Полный бак» с 30 апреля по 10 мая будет действовать специальная акция – скидка в 2 рубля со стоимости каждого литра топлива за наличный расчет.

Так что есть смысл перед выездом из Рязани заправиться до полного именно на АЗС сети «Полный бак».

А качество продаваемого на этих заправках топлива неоднократно подтверждали экспертизы, проводившиеся редакцией рязанского выпуска «Комсомольской правды» на протяжении последних трех лет.

Вас ждут на заправках «Полного бака» каждый день.

Адреса заправок сети «Полный бак»:

г. Рязань, ул. Спортивная, 10 г. Рязань, ул. Связи, 26 г. Рязань, ул. Новая, 90 г. Рязань, Московское шоссе, 10 А г. Рязань, Московское шоссе, 26 Рязанская область, г. Рыбное, ул. Веселая

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