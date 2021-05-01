Рязанка Маша Политикова заняла третье место на шоу «Голос.Дети». Фото: Первый канал.

13-летняя рязанка Мария Политикова заняла третье место в суперфинале шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Победитель из трех участников определялся зрительским голосованием. Юную рязанку поддержали лишь 14% телезрителей.

— Ну вот и пришло время сказать последнее слово в этом проекте. Хочу сказать вам спасибо, Василий Михайлович (Баста), это большая честь работать с вами. А также большое спасибо людям, которые работают за кадром, — поблагодарила всех Мария.

Победителем шоу стал 12-летний Владислав Тюкин - воспитанник Светланы Лободы. Второе место заняла Лиза Трофимова (дочь певца Сергея Трофимова) ненамного отстав от первого места.

Рассказываем, как Маша Политикова добралась до финала.

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