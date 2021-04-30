В преддверии Дня Победы депутаты РГД проверили состояние памятников

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Рабочая группа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы проинспектировала ряд памятников. Цель выезда – проверить подготовку к предстоящему Дню Победы.

Состояние памятника советско-польскому братству по оружию и памятника руководителю Одесского подполья, Герою Советского Союза Владимиру Молодцову на улице Октябрьской оценили депутаты городской Думы Александр Бурцев, Сергей Караев, Денис Милюков, Дмитрий Володин и заместитель главы муниципального образования Дмитрий Панкин. У памятника братству по оружию депутаты обратили внимание на разрушение плиточного покрытия постамента и пешеходных дорожек. В этом году парк, в котором расположен памятник, начнут благоустраивать в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Территория возле памятника Молодцову приведена в порядок. Однако депутаты городской Думы отметили, что сам монумент необходимо помыть.

Памятник известному композитору и дирижеру, автору музыки гимна России и песни «Священная война» Александру Александрову в одноименном сквере на улице Советской Армии проинспектировали депутаты Светлана Ворнакова и Денис Милюков. Они оценили состояние монумента, осмотрели благоустройство территории. Замечание одно - сам памятник нужно тщательно вымыть.

Первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова и депутат Денис Милюков приехали к памятнику Герою Советского Союза, Национальному герою Италии Федору Полетаеву. Рязанцы чтят знаменитого земляка, у монумента постоянно появляются живые цветы. Однако территория вокруг памятника нуждается в благоустройстве.

В ходе выезда депутаты подчеркнули, что не только центральные памятники, но и все монументы города, связанные с Победой в Великой Отечественной войне, а также мемориальные доски героям к 9 мая необходимо привести в порядок.